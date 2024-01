Egitto: ministro Esteri, accordo tra Etiopia e Somaliland crea disordini nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shoukry ha continuato affermando che l'Etiopia "sta lavorando per imporre una politica del fatto compiuto, senza preoccuparsi degli interessi dei governi e dei popoli africani". Il ministro ha espresso il sostegno dell'Egitto alla Somalia e ha ribadito "il suo appello a tutti i partiti arabi e internazionali ad assumersi la responsabilità di esprimere il proprio rispetto per la sua sovranità e integrità territoriale e a respingere qualsiasi misura che possa violare tale sovranità o il diritto della Somalia". Shoukry ha rivelato che è in corso un coordinamento per fornire al governo somalo la formazione e il sostegno di cui necessita "in modo che possa ottenere la sovranità su tutto il suo territorio". I rapporti tra Egitto ed Etiopia si sono ulteriormente incrinati, dopo che i colloqui tra i due paesi sulla diga della Rinascita etiope (Gerd) sono arrivati a un vicolo cieco. (Cae)