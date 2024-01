Monza: la riqualificazione del centro sportivo Chiolo Pioltelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono partiti oggi i lavori al centro sportivo di via Rosmini che, al termine dei 490 giorni previsti dal contratto, si presenterà ai suoi atleti con un nuovo volto, grazie alla realizzazione di nuove infrastrutture sportive e di servizi finanziati dal Pnrr, per un investimento complessivo di 2,8 milioni di euro. Il centro sportivo Chiolo Pioltelli sarà interessato da sei grandi lavori: il rifacimento dell’anello di atletica leggera, attualmente non utilizzato ed in stato di degrado); la realizzazione delle pedane per salto in alto, salto in lungo, salto con l’asta, lancio del peso, del martello e del giavellotto; la rigenerazione del manto in erba naturale del campo inscritto all’interno della pista che sarà trasformato da rugby a calcio; la trasformazione del campo da rugby di allenamento in campo da rugby con manto in erba sintetica; la realizzazione di un nuovo blocco spogliatoi per l’atletica leggera; il rifacimento della tribuna a servizio della pista e del campo da calcio; Il progetto prevede il rifacimento dell’anello di atletica da 400 metri a 6 corsie, dotato di aree salti, piattaforma salto in lungo e zone lanci. Sarà posato un manto di finitura omologato a livello Internazionale W.A. e certificato per impianti atletici di atletica leggera (segue) (Com)