Monza: la riqualificazione del centro sportivo Chiolo Pioltelli (2)

- Alla luce della realizzazione del nuovo campo da rugby in erba sintetica si prevede di trasformare l’attuale campo da rugby in erba naturale in campo da calcio, prevedendone la completa rigenerazione del manto erboso. Ciò sarà possibile dopo aver frantumato il terreno esistente sino ad una profondità di 15-20 cm., per poi realizzare il sottofondo necessario alla semina del terreno di gioco per il nuovo campo da calcio. Il campo da rugby in erba sintetica. La superficie di gioco dell’attuale campo da rugby in erba naturale sarà rifatto con un nuovo manto in erba sintetica. In relazione allo spazio disponibile sarà possibile tracciare un campo con dimensioni di mt 90x60, con aree di meta profonde 5 metri, e fasce di sicurezza perimetrali di 3 metri. Con tali dimensioni il campo potrà essere omologato fino alla serie C. Il manto di erba sintetica previsto a progetto è omologato Fir e garantisce eccellenti qualità di drenaggio, performance costanti nel tempo, non assorbe acqua ed ha un elevato recupero elastico; il prodotto è in possesso di certificazioni uniche nel panorama italiano in termini di ecocompatibilità. Il nuovo blocco spogliatoi sarà dimensionato, secondo le norme Coni, per gli utenti dell’atletica leggera e del Rugby. La struttura portante sarà realizzata in cemento armato e divisa in 7 locali: 2 spogliatoi per gli atleti in grado di ospitare fino a 30 utenti ciascuna. Ogni spogliatoio sarà dotato di docce e servizi igienici; 2 spogliatoi per i giudici di gara; 1 locale di primo soccorso; 1 locale destinato alla società sportiva e un locale tecnico. Dopo la rimozione della tribuna attuale ne sarà posata un’altra nuova, prefabbricata in acciaio zincato, che offre 551 posti a sedere su sei file. (segue) (Com)