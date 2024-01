Monza: la riqualificazione del centro sportivo Chiolo Pioltelli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- “Al termine di questi lavori gli atleti avranno a disposizione un centro sportivo di grande qualità – spiega l’Assessore allo Sport Viviana Guidetti - adatto agli allenamenti ma anche ad accogliere competizioni e gare: aver colto l’opportunità dei finanziamenti Pnrr ci offre l’occasione non solo di un semplice restyling ma di un completo rifacimento degli impianti: un’opportunità unica, dunque, da valorizzare al meglio”. “Questo importante investimento si colloca in un contesto di interventi per la città, finanziati interamente dal PNRR per circa 45 milioni di euro. A questa somma si aggiunge una cifra pari coperta di risorse dell’Ente o da altri finanziamenti, per un volano complessivo di opere e interventi che a Monza muove lavori per 90 milioni di euro: alloggi pubblici, edifici scolastici, impianti sportivi, mobilità e riqualificazione urbana i comparti su cui stiamo puntando e che contribuiranno a definire il nuovo volto del capoluogo in questi anni”, osserva il Sindaco Paolo Pilotto al termine dell’avvio dei lavori presso l’impianto sportivo oggi. (Com)