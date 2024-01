Ucraina: Kuleba, tecnicamente impossibile organizzare elezioni per chi vota all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle condizioni attuali l'Ucraina non può organizzare le elezioni per i connazionali che si trovano all'estero. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, nel corso di un panel del Forum economico mondiale a Davos. Il ministro ha spiegato che, secondo diverse stime, ci sono circa 5-10 milioni di sfollati ucraini in diversi Paesi, e sarebbe "tecnicamente impossibile" creare le condizioni per farli votare. Kuleba ha spiegato che, per quanto riguarda gli ucraini all'estero, il voto si può tenere solo sul territorio delle missioni diplomatiche ucraine. "Come si possono avere centinaia e migliaia di persone che votino in un posto solo?", ha detto l'esponente del governo. Kuleba ha sottolineato infine che l'Ucraina "si impegna a rimanere una democrazia, perché ciò per cui stiamo combattendo è la democrazia stessa". (Kiu)