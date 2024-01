Autonomia: Boccia (Pd) a Calderoli, nessuna intesa prima di definizione e finanziamento Lep

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il ministro per le Autonomie, Roberto Calderoli, ha detto il falso secondo il presidente dei senatori del Partito democratico, Francesco Boccia. "Il residuo fiscale non è più sul tavolo dal 2020 quando tutte le Regioni accettarono il principio e cioè prima i Lep" su questo "c'è un accordo solenne in Conferenza Stato-Regioni e Unificata che voi state rinnegando", ha spiegato Boccia intervenendo in Aula dopo la replica del ministro al termine della discussione generale sul ddl Autonomia differenziata. "Abbiamo chiesto più volte che diciate anche voi con noi che non si firma alcuna intesa fino a quando non saranno definiti e finanziati i Lep, ma siccome non siete in buona fede, non risponderà sì alla nostra richiesta", ha concluso Boccia. (Rin)