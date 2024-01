Fvg: assessore Lavoro, ripensamento Wartsila è frutto compattezza istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il ripensamento di Wartsila è un risultato positivo, raggiunto grazie alla compattezza delle istituzioni. Lo ha detto l’assessore regionale al Lavoro del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen al termine del tavolo di confronto sul caso Wartsila convocato oggi dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha portato alla firma dell’accordo sulla proroga del contratto di solidarietà al 30 giugno 2024, dopo lo stop dello scorso 9 gennaio. All’incontro hanno partecipato la sottosegretaria Fausta Bergamotto, il vicepresidente di Wartsila Roger Holm, Confindustria Alto Adriatico, Ansaldo energia e i sindacati. “Quanto compiuto dal Governo attraverso l'azione del ministro è stato un lavoro che ha evidenziato la strategicità nazionale dell'intera filiera produttiva ma anche del sito di Bagnoli della Rosandra”, ha detto l’assessore. “Non possiamo che ritenere positivo il ripensamento avuto dall'azienda finlandese perché in questo modo si creano le condizioni per lavorare con unità di intenti al fine di raggiungere quello che è il vero obiettivo – ha proseguito Rosolen - ovvero la reindustrializzazione del sito e l'accompagnamento lavoratori direttamente coinvolti nella produzione. A ciò si aggiunge anche il consolidamento delle funzioni rimanenti per i 600 dipendenti di Wartsila Italia non soggette a delocalizzazione”. (Frt)