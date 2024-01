Lombardia: Cecchetti (Lega), continueremo a dire no alla discarica nel Parco del Roccolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Andremo avanti con la nostra battaglia a fianco dei territori e dei cittadini, percorrendo tutte le strade possibili per impedire questo disastroso progetto". Lo dichiara l'on. Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, in merito alla notizia della decisione del Consiglio di Stato che ha respinto i ricordi dei sindaci dell'area interessata, dei cittadini e degli agricoltori, contro il progetto di una discarica nel Parco del Roccolo". La Lega "si è sempre battuta, - continua - al fianco dei cittadini e dei sindaci, esprimendo più volte in ogni sede la nostra totale contrarietà a questo scempio portato avanti dalla città metropolitana di Milano e dal sindaco Giuseppe Sala, paladino dell'ambiente a giorni alterni, quando deve tassare gli automobilisti con l'area B e l'area C, ma indifferente sull'inquinamento che la discarica di rifiuti speciali porterà nell'area del Parco". "E tutto questo scavalcando i Comuni del territorio, i Comitati di cittadini e agricoltori da sempre contrari alla sua realizzazione", conclude Cecchetti.(Com)