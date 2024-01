Fvg: assessore Funzione pubblica, lanciata campagna “Attrattività” per migliorare reputazione Pa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Friuli Venezia Giulia ha lanciato una campagna di comunicazione, ribattezzata “Attrattività”, per far conoscere ai cittadini le potenzialità occupazionali della Regione, promuovendo i concorsi indetti dalla stessa amministrazione e scardinando i classici luoghi comuni del pubblico impiego. Il progetto, realizzato dall'ufficio stampa della Regione con il supporto di Anci Fvg, delle Università, degli Its e degli ordini professionali, è stato presentato oggi a Trieste dall’assessore alla Funzione pubblica, Pierpaolo Roberti. “Vogliamo far capire quanto sia importante il lavoro nella pubblica amministrazione e quanto influisca concretamente sulla vita dei cittadini. Abbiamo l'esigenza di spiegare in modo diverso il ruolo del dipendente pubblico: non più il furbetto del cartellino o il classico fannullone raccontato nei film, ma quello del lavoratore che, grazie alle proprie competenze, manda avanti il Paese e la nostra comunità”. Il claim della campagna è "Costruiamo insieme il futuro" e sarà utilizzato già nei prossimi giorni per promuovere un primo concorso per l'assunzione di 40 figure tecniche, tra ingegneri, architetti e geometri. “Stiamo lavorando anche alla creazione di una vera e propria scuola di formazione”, ha annunciato Roberti. “Le aziende private, alla ricerca disperata di nuovi dipendenti, già da tempo si rivolgono direttamente agli atenei e agli istituti scolastici tanto che sempre più spesso gli studenti, in determinati ambiti, hanno già un contratto in tasca ancora prima di terminare il proprio percorso di studi. Attraverso la nostra scuola di formazione anche noi vogliamo dialogare direttamente con il mondo dell'istruzione per raggiungere quelle ragazze e quei ragazzi interessati a un percorso professionale nella Pa, dando loro - ha concluso – tutti gli strumenti necessari per affrontare al meglio i concorsi pubblici”. (Frt)