© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) rende noto che con l'inizio del secondo semestre, si prevede che circa 700.000 bambini torneranno a scuola in Cisgiordania. Nel frattempo, 625.000 bambini nella Striscia di Gaza non possono accedere all'istruzione a causa dell'escalation in corso. "Ogni ragazza e ragazzo dovrebbe avere l'opportunità di imparare in sicurezza", afferma l'Unicef in un comunicato. (Res)