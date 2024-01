Speciale scuola: Fermariello-Corbucci-Baglio (Pd), in Aula ok a mozione servizi scolastici 0-6

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea Capitolina ha approvato la mozione a prima firma Fermariello, Corbucci e Baglio in materia di organizzazione, governance e monitoraggio dei servizi educativi e scolastici (0-6) di Roma Capitale. "Con l'atto approvato, redatto alla luce di un lungo processo partecipativo nelle commissioni Scuola e Roma Capitale, che ha coinvolto gli amministratori municipali, gli assessori capitolini e tutti gli altri attori del sistema integrato dei servizi educativi, chiede di istituire un Tavolo tecnico-politico-amministrativo di Roma Capitale, parallelo al Tavolo di confronto con le Organizzazioni Sindacali, che elabori proposte condivise che tengano conto della complessa realtà della nostra città, che garantiscano la partecipazione delle famiglie e delle migliori esperienze del sistema integrato dei servizi educativi e scolastici e che assicurino la qualità dell'offerta educativa", dichiarano i consiglieri Pd Carla Fermariello, Riccardo Corbucci e Valeria Baglio. É necessario proseguire nel lavoro di verifica dei titoli professionali, di servizio e di cultura della graduatoria unica nidi avviando parallelamente le interlocuzioni con il livello nazionale volte a richiedere la proroga della stessa e della graduatoria unica della scuola dell'infanzia, al fine di renderle entrambe a scorrimento fino ad esaurimento del precariato storico, promuovendo anche convenzioni con le Università per riconoscere crediti formativi che garantiscano l'acquisizione dei titoli abilitativi", proseguono. (Com)