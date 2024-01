Speciale scuola: Donno (M5s), governo divide il Paese e tradisce il Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto della premier Meloni è chiaro: abbandonare il Sud per ricucire le tensioni interne alla sua maggioranza. Il tutto sulla pelle dei cittadini che con il progetto dell'autonomia differenziata pagheranno un prezzo molto caro anche in termini di servizi, come sulla sanità, la scuola e i trasporti". Lo afferma in una nota Leonardo Donno, deputato M5S in commissione Bilancio, che aggiunge: "Dopo avere subito in tutti questi anni una sfilza di colpi, il Mezzogiorno ora si ritrova a dover lottare con una maggioranza incapace di mettere a segno un progetto per il bene di tutti gli italiani. Il centrodestra - spiega - non solo ha definanziato dal Pnrr 7,6 miliardi di progetti per il Sud, ma anche tagliato 2,3 miliardi dal fondo sviluppo e coesione per finanziare il fantomatico Ponte sullo Stretto. Come al solito preferiscono mettere in primo piano i desideri di pochi sacrificando le priorità e le emergenze che non possono più attendere. Con questo progetto scellerato, e pericoloso per l'unità nazionale, si incrementeranno le divisioni tra i cittadini e tra i territori. Proprio quello di cui non abbiamo bisogno, come di una maggioranza divisa che sta creando solo danni. Mi chiedo con quale coraggio i parlamentari del centrodestra possano tornare nei territori che promettevano di difendere ma che invece stanno continuando a tradire", conclude. (Rin)