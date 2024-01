Speciale scuola: Caso (M5s), per la scuola sarebbe lo sfascio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno degli aspetti più odiosi della riforma leghista delle autonomie regionali riguarda il capitolo scuola. Se c'è una cosa che questo Paese davvero non può permettersi è la frammentazione del sistema scolastico nazionale in tanti pezzettini. Sarebbe la morte di ogni prospettiva di pari opportunità nell'esercizio del diritto all'istruzione". Lo afferma il capogruppo M5s in commissione Cultura alla Camera Antonio Caso. "Ma pensiamo poi alla prospettiva nefasta di contratti regionali e stipendi differenti in base al territorio, o di titoli di studio che di fatto verrebbero ad avere valore diverso a seconda di dove si ottiene. Sarebbe lo sfascio. Questo disegno di autonomie è un pericolo terribile per la scuola e dunque un pericolo per l'unità stessa del Paese", conclude. (Rin)