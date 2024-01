Speciale scuola: Landini, priorità lotta a precarietà, riforma fiscale e politiche industriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lotta alla precarietà, una riforma fiscale degna di questo nome, investimenti bella sanità pubblica e nella scuola come diritto fondamentale, il rinnovo dei contratti e l'aumento dei salari, e politiche industriali che difendano il nostro sistema e rilancino un ruolo pubblico dello Stato e delle sue aziende "sono i nostri punti fermi che vogliamo mettere in campo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine del convegno di Fp Cgil "30 anni dalla prima riforma del lavoro pubblico", a Roma. "La crisi della democrazia - ha spiegato - la stanno pagando le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare. C'è una precarietà assurda e inaccettabile, su sei milioni di assunzioni solo il 16 per cento è a tempo indeterminato. Le persone devono avere il diritto di avere un lavoro stabile e di avere una retribuzione dignitosa. Abbiamo bisogno di combattere l'evasione fiscale, di andare a prenderli dove sono per reinvestirli nella scuola nella sanità e fare quelle politiche industriali capaci di governare il processo di cambiamento epocale che diversi settori si trovano ad affrontare. Per questo on c'è bisogno dell'autonomia differenziata e dividere il paese, c'è bisogno di unirlo. C'è anche bisogno di aumentare i salari e rinnovare i contratti. Quindi su lotta alla precarietà, una riforma fiscale degna di questo nome, investimenti bella sanità pubblica e nella scuola come diritto fondamentale, il rinnovo dei contratti e l'aumento dei salari, e politiche industriali che difendano il nostro sistema e rilancino un ruolo pubblico dello Stato e delle sue aziende sono i nostri punti fermi che vogliamo mettere in campo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi", ha concluso Landini. (Rin)