Libano: premier Miqati invita i "Paesi influenti" a fare pressione su Israele per fermare attacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro libanese uscente, Najib Miqati, ha invitato "i Paesi influenti" a fare pressione su Israele per fermare gli attacchi nel sud del Libano e le "continue violazioni della sovranità libanese", oltre a rispettare la risoluzione 1701 delle Nazioni Unite. Secondo quanto riferito dal sito d'informazione "Lebanon 24", Miqati ne ha parlato con i colleghi arabi e internazionali a margine del Forum economico mondiale in corso a Davos, in Svizzera. Il premier libanese ha incontrato gli omologhi della Giordania, Bisher al Khasawneh, dell'Iraq, Mohammad Shiaa al Sudani, della Tunisia, Ahmed Hachani, del Pakistan, Anwaar ul Haq Kakar, e dei Paesi Bassi, Mark Rutte. A margine dell'evento in Svizzera, Miqati ha anche incontrato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, il ministro degli Esteri dell'Iran, Hossein Amirabdollahian, il ministro degli Esteri della Spagna, José Manuel Albares, e il ministro degli Esteri dell'Austria, Alexander Schallenberg. Durante gli incontri, il capo del governo libanese ha anche ribadito "l'impegno del Libano a rispettare le disposizioni della risoluzione 1701 dell'Onu e di altre risoluzioni internazionali", sottolineando "la priorità di lavorare per raggiungere il cessate il fuoco a Gaza, portare aiuti umanitari alla Striscia" e riconoscere il "diritto dei palestinesi a vivere in una patria sicura". (Lib)