Roma: Casini-Leoncini (Iv), domani in aula nostra mozione urgente su disturbi alimentari

- Domani in Aula Giulio Cesare si discuterà la nostra mozione urgente sul tema dei disturbi alimentari, che riteniamo di grande rilevanza. Così in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva. "Con questo atto, che ci auguriamo venga sostenuto e votato da tutte le forze politiche - aggiungono - chiediamo in particolare al sindaco e alla Giunta di aprire un'interlocuzione con il Governo perché trovi le risorse per rifinanziare il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, di fatto azzerato con l'ultima legge di Bilancio. Siamo di fronte a una vera e propria emergenza sociale, soprattutto se si guarda ai più giovani, e la questione non può essere sottovalutata. Nel 2019, infatti, i ragazzi che soffrivano di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione erano circa 680 mila, ma oggi il dato è più che raddoppiato e abbiamo ormai superato, complice la pandemia, quota un milione e seicentomila. A questo si deve aggiungere un abbassamento sensibile dell'età della prima diagnosi, che interessa migliaia di ragazzi nella fascia 12-18 anni. Numeri spaventosi che confermano le dimensioni del fenomeno e invitano tutti a una riflessione seria e a interventi concreti". (Com)