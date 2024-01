Imprese: Webuild, contratto da 4,7 miliardi di dollari in Arabia Saudita per progetto di sviluppo di Neom (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo lieti e veramente orgogliosi di aver vinto questo importante progetto in Neom. Il lago artificiale d'acqua dolce, lungo 2,8 chilometri, sarà una risorsa fondamentale nel piano di sviluppo di Trojena. Il progetto è destinato a diventare una meraviglia internazionale di ingegneria e crediamo che il nostro team abbia l'esperienza e la competenza maturati a livello globale per realizzare questa incredibile opera infrastrutturale". Philip Gullett, Direttore Esecutivo di Trojena, ha dichiarato: "L'assegnazione a Webuild rappresenta un traguardo significativo nella creazione di uno degli asset principali di Trojena. Abbiamo già completato circa tre milioni di metri cubi di scavo nel sito del lago e continuiamo a scavare 90 mila metri cubi di roccia a settimana. Altro elemento importante, stiamo implementando un approccio sostenibile riutilizzando il materiale di scavo per la sistemazione del fondo del lago e la costruzione delle dighe. Questa è una fase cruciale dello sviluppo complessivo di Trojena e siamo entusiasti di vedere l'avvio del prossimo step dei lavori" ha commentato il ceo di Webuild, Pietro Salini. (segue) (Com)