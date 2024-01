Autonomia: Boccia (Pd), contro scambio scellerato Meloni-Salvini non escludiamo ricorso a referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che politicamente ci preoccupa di più è che Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni vogliono comandare e sono disposti a tutti" nella loro "foga di prendere le leve del comando del Paese" che "li ha portati a questo scambio spregiudicato politico con Salvini che è disperato, ha mollato il Sud per il consenso" in vista delle Europee. Lo ha detto il presidente dei senatori del Partito democratico, Francesco Boccia, nel corso di una conferenza stampa a palazzo Madama contro il ddl Autonomia differenziata, attualmente all'esame dell'Aula. "Tutto questo va fermato e noi lo faremo qui al Senato e alla Camera utilizzando tutti gli strumenti democratici, ma anche nel Paese", ha aggiunto per poi concludere: "Non escludiamo il ricorso a nessuno strumento, referendum compreso". (Rin)