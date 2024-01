Ue: Parlamento approva nuova norma contro greenwashing e informazioni ingannevoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria a Strasburgo, ha dato il via libera definitivo a una direttiva che mira a migliorare l'etichettatura dei prodotti e vieta l'uso di dichiarazioni ambientali fuorvianti. La direttiva, approvata con 593 voti favorevoli, 21 contrari e 14 astensioni, vuole proteggere i consumatori da pratiche di commercializzazione ingannevoli e aiutarli a compiere scelte di acquisto più consapevoli. A tal fine, saranno aggiunte all'elenco Ue delle pratiche commerciali vietate una serie di strategie di marketing problematiche legate al cosiddetto greenwashing (ambientalismo di facciata) e all'obsolescenza precoce dei beni. Come si legge in un comunicato dell'Eurocamera, le nuove regole mirano a rendere l'etichettatura dei prodotti più chiara e affidabile, vietando l'uso di indicazioni ambientali generiche come "rispettoso dell'ambiente", "rispettoso degli animali", "verde", "naturale", "biodegradabile", "a impatto climatico zero" o "eco" se non supportate da prove. Sarà ora regolamentato anche l'uso dei marchi di sostenibilità, data la confusione causata dalla loro proliferazione e dal mancato utilizzo di dati comparativi. (segue) (Beb)