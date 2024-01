Giubileo: Gualtieri, intervento sottoservizi Ponte Industria complesso ma pronto per Anno Santo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cantiere del Ponte dell'Industria, in zona Ostiense a Roma "sta procedendo: si tratta di un cantiere di grande complessità perché come spesso avviene, come ad esempio anche a piazza Pia, non c'è solo l'opera che si vede ma la complessità data dai sottoservizi, che devono attraversare il Tevere". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione del sopralluogo al cantiere. "Non si possono semplicemente interrompere i sottoservizi come il gas e la corrente: prima si è dovuto fare un secondo ponte, poi bisogna trasferire i sottoservizi, dopodiché si può smontare il ponte. Questo è un vincolo che ha reso l'opera impegnativa. Si sta procedendo, mancano poche settimane per fare il passaggio dei sottoservizi al nuovo ponte, per poi passare allo smontaggio e rimontaggio. Si rimonta un ponte più largo ma simile al precedente. Ci sono state prescrizioni assertive della Sovrintendenza che vuole preservare questo modello di archeologia industriale. Questo rappresenta un appesantimento di tempo e costi. C'è attenzione su piccoli dettagli, ma il lavoro ha una qualità maggiore. L'importante è che l'opera sia pronta per il Giubileo. Pensiamo che lo sarà, ma non ci limitiamo ad auspicarlo, questo è un cantiere che seguiamo con grande attenzione", ha concluso Gualtieri. (Rer)