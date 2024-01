Russia: incendio in un'impresa nella regione di Rostov causa 10 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito di un incendio divampato in uno stabilimento per la produzione di poliestere a Shakhty, nella regione di Rostov, dieci persone sono rimaste ferite. Lo ha reso noto il governatore regionale, Vasilij Golubev, sul proprio canale Telegram. I soccorritori hanno già spento il rogo dell'area complessiva di 360 metri quadrati. "Secondo gli ultimi dati, dieci persone sono rimaste ferite (...) e sei di loro sono ricoverate in ospedale: tre con ustioni, altre tre persone con lesioni di varia gravità", ha scritto Golubev. (Rum)