Autonomia: Scalfarotto (Iv), legge sbagliata, serviva ddl costituzionale

- "Questa legge è sbagliata, e lo dico senza allarmismi. In questo Paese i cittadini non sono tutti uguali, non hanno gli stessi diritti, non hanno neanche la possibilità di morire nello stesso modo, come dimostra la vicenda della legge sul fine vita in Veneto, nonostante quel diritto sia garantito da una sentenza della Corte costituzionale. È sbagliato fare una fotografia e cristallizzare quella differenza, e anzi mettere le basi perché si ampli ulteriormente". Lo ha detto il senatore di Italia viva Ivan Scalfarotto in Aula a palazzo Madama durante la discussione generale sul ddl autonomia. "In questo ddl c'è un piccolo 'imbroglio': sarebbe stato più corretto - ha aggiunto Scalfarotto - presentare un disegno di legge costituzionale, che avrebbe permesso una doppia lettura e quei crismi che meritano interventi che incidono così pesantemente sull'assetto istituzionale. Non pensiamo che il Titolo V della Costituzione non abbia bisogno di una riforma anzi, con il governo Renzi abbiamo provato a modificarlo, ma non è questo il modo corretto: tentare di migliorare quello che già non funziona rischia di fare molto peggio di quanto chi ha proposto l'autonomia ha in mente". (Rin)