Senegal: Consiglio costituzionale esamina ricorsi contro candidati alla presidenza

- Il Consiglio costituzionale del Senegal è chiamato ad esprimersi sui ricorsi che alcuni candidati alla presidenza hanno presentato per contestare la candidatura di altri concorrenti, in vista delle elezioni presidenziali che si terranno il prossimo 25 febbraio. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Apa", che riassume diversi articoli pubblicati oggi dalla stampa locale. L'ex ministro Thierno Alassane Salle ha contestato la candidatura di Karim Wade, figlio dell'ex presidente Abdoulaye Wade in esilio in Qatar dal 2016, sostenendo che questi sarebbe ancora titolare della nazionalità francese e non potrebbe per questo ricoprire il ruolo presidenziale. Il premier Amadou Ba, candidato della coalizione di governo Alleanza per la Repubblica, intende invece bloccare la candidatura di Bassirou Diomaye Faye e quella di Cheikh Tidiane Dieye, vicini al leader di opposizione Ousmane Sonko, in carcere per diverse condanne sulle quali si proclama innocente e che è stato di recente escluso dalla corsa alla presidenza. Fino al 26 dicembre, data limite per presentare la candidatura, il Consiglio costituzionale ha ricevuto 93 dossier per le elezioni presidenziali e ha fino al prossimo 20 gennaio per annunciare la lista dei candidati selezionati. (segue) (Res)