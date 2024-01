Mar Rosso: Patuell (Abi)i, sono molto preoccupato dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla crisi nel Mar Rosso “io sono molto preoccupato”. Lo ha detto il presidente di Abi, Antonio Patuelli, parlando con i giornalisti al termine della riunione del Comitato esecutivo Abi che si è tenuta a Milano, a cui hanno partecipato i vertici delle banche, tra cui il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro e il presidente di banca Bpm, Massimo Tononi. La situazione, ha continuato, “non riguarda un conflitto di stati, ma un conflitto di gruppi, che possono essere sostenuti da qualche stato, ma non hanno una dinamica statuale”. Quindi, “il rischio dell’allargamento del conflitto e che i due, perché sono diventati due, canali di Suez vengano bloccati non si sa per quanto tempo è già in atto perché il rallentamento non è un fatto di cui sappiamo la conclusione”, ha chiosato Patuelli. (Rem)