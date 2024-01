Infanzia: Garante incontra cardinale Zuppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Carla Garlatti e il presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei) cardinale Matteo Zuppi si sono incontrati oggi a Roma nella sede della Cei. "Ho avuto modo di cogliere sensibilità e concreto interesse per le attività e i progetti dell'Autorità garante, oltre che una convergenza su alcuni temi cruciali per l'infanzia e l'adolescenza in Italia", ha dichiarato Garlatti. "Mi riferisco in particolare alle emergenze legate al disagio e alla salute mentale delle ragazze e dei ragazzi: un campo nel quale occorre intervenire senza esitazioni. Altre questioni rilevanti affrontate sono state il contrasto alla dispersione scolastica e la protezione dei minorenni da ogni forma di violenza. Infine, ci siamo confrontati sui diritti dei minorenni migranti, in particolare quelli che arrivano in Italia da soli", ha concluso. (Rin)