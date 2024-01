Balneari: Gasparri-Bergamini (FI), bene lettera governo a Commissione Ue, continuiamo in difesa imprese italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La dettagliata lettera inviata ieri dal governo italiano alla Commissione Ue evidenzia lo spirito dialogante e collaborativo dell'esecutivo italiano verso l'istituzione europea su un tema per noi estremamente rilevante. Nella missiva, completa di allegati e applicativi, viene ribadita la qualità dell'operato svolto fino ad ora dal tavolo tecnico interministeriale istituito per compiere la mappatura delle concessioni in essere, evidenziando e spiegando la necessità di dover completare il lavoro per riscontrare la scarsità o non scarsità di risorse, fattore chiave per determinare l'applicabilità o meno della direttiva Bolkestein". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Forza Italia, Maurizio Gasparri, presidente del gruppo al Senato, e Deborah Bergamini vicepresidente del gruppo alla Camera. "Dobbiamo arrivare ad una conclusione equa per il comparto balneare italiano che continuiamo a difendere. Si tratta di imprese che hanno bisogno di tutto il nostro sostegno e di avere le certezze e la tutela che meritano", concludono. (Com)