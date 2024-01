Autonomia: Stefani (Lega), a qualcuno fa paura sfida efficientamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il vostro lavoro aiuta a raccontare la realtà, ha un innegabile aspetto “umano”, poiché riporta storie di vita ed ha la capacità di costruire ponti tra le persone" Erika Stefani

ministra per le Disabilità

20 luglio 2021

- "Sentire l'allarme sull'incostituzionalità sconvolge perché questa norma attua la Costituzione: stiamo parlando di una riforma istituzionale. È evidente la contrapposizione ideologica sull'impostazione dello Stato: da una parte c'è chi è convinto dello Stato come autorità centrale che poi esercita le sue funzioni ramificandosi sul territorio, dall'altra chi dice che esso non è che un'unione di comunità. Per noi è questo ed è quello che vuole la nostra Carta costituzionale, che ci impone di valorizzare le autonomie". Lo ha detto la senatrice Erika Stefani, responsabile del dipartimento Autonomia della Lega, intervenendo nel corso della discussione generale sul ddl per l'attuazione dell'autonomia differenziata. "Con il regionalismo differenziato le decisioni saranno più vicine ai cittadini e terranno conto delle caratterizzazioni e specialità territoriali. Ovviamente questo imporrà un aumento di responsabilità: noi vogliamo che si individui chi fa e chi non fa. Chiediamo che ogni amministratore sia responsabile delle proprie azioni. I divari oggi esistono, ci sono diversità di amministrazione, quindi il messaggio è chiaro: squadra che perde si cambia", ha concluso.(Rin)