Bce: Patuelli (Abi), su riduzione tassi temo si arrivi tardi, serve calo tempestivo e graduale

- “Temo che si arrivi tardi a decidere la riduzione dei tassi ufficiali di sconto e che si attenda che tutta Europa vada sotto il due per cento di inflazione, perché poi nasce il problema opposto. Auspicherei un calo più tempestivo e più graduale”. Lo ha detto il presidente di Abi, Antonio Patuelli, parlando con i giornalisti al termine della riunione del Comitato esecutivo Abi che si è tenuta a Milano, a cui hanno partecipato i vertici delle banche, tra cui il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, il presidente di banca Bpm, Massimo Tononi. “L'andamento dell'inflazione - ha spiegato - non è uniforme in Europa, coloro che frenano i tagli dei tassi sono in Nord Europa, quello che rischia di meno dal blocco del Mar Rosso". (Rem)