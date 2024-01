Sardegna: rottamazione tasse comunali, Comune di Quartu Sant'Elena raccoglie oltre 4.5 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una raccolta di 4 milioni e 637 mila euro. E’ questo il valore delle rottamazioni accese dai cittadini del Comune di Quartu Sant’Elena in seguito all’operazione lanciata alcuni mesi fa dall’amministrazione di via Eligio Porcu per venire incontro a quanti avevano contratto debiti nei confronti dell’Ente e che risultavano finora esposti a causa di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi mai riscossi. L’operazione, che teneva conto delle esposizioni pregresse su Imu, Tari, Tares e Tasi ha totalizzato 608 richieste su 9200 contribuenti potenziali, ovvero all’incirca il 7 per cento della platea debitoria generale titolare di un debito di oltre 23 milioni di euro nei confronti dell’Ente che corrisponde a 41682 posizioni aperte. Fra le 608 domande pervenute, 578 sono state ammesse alla definizione agevolata: 30 sono state escluse a causa della duplicazione delle domande o perché riguardavano richieste su avvisi di accertamento troppo recenti- a partire dal 30 giugno 2022 e che dunque non possono essere rottamati- oppure di competenza di Ader, Agenzia delle entrate e riscossioni, l'ex Equitalia. (segue) (Rsc)