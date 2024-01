Sardegna: rottamazione tasse comunali, Comune di Quartu Sant'Elena raccoglie oltre 4.5 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra gli ammessi alla rottamazione, 32 utenti hanno scelto di pagare in un’unica soluzione entro il termine previsto del 31 gennaio 2024. Per tutti gli altri parte ora l’iter delle rateizzazioni fino a 18 mesi che consentirà di versare gli importi dovuti a titolo di capitale senza il calcolo di sanzioni e interessi. Si ricorda che per quanti hanno scelto la formula rateale la prima e la seconda rata hanno un importo fisso pari al 10% delle somme complessivamente dovute, con scadenza rispettivamente il 31 gennaio ed il 29 febbraio 2024. Le restanti rate avranno scadenza all’ultimo giorno feriale del mese di riferimento successivo a quello di febbraio 2024. (Rsc)