Speciale difesa: Cisgiordania, ucciso responsabile attacchi terroristici in operazione israeliana

- Le forze di difesa israeliane (Idf) confermano di aver effettuato un attacco con droni vicino al campo di Balata, in Cisgiordania, affermando che l'obiettivo era un importante leader del terrorismo pronto a compiere un attacco. Lo riferiscono le Idf su X (ex Twitter), secondo cui la persona uccisa si chiamava Abdallah Abu Shalal. L'uomo è stato responsabile di una serie di recenti attacchi, tra cui uno scontro a fuoco nel quartiere Shimon Hatzadik, a Gerusalemme, in cui erano rimasti feriti due israeliani. Dopo l'attacco alla cellula terroristica guidata da Abu Shalal, nell'auto sono state trovate armi. Gli altri membri non sono stati immediatamente identificati. L'esercito ha affermato che Abu Shalal ha ricevuto finanziamenti e istruzioni dall'Iran e da gruppi terroristici a Gaza e all'estero. Fonti palestinesi hanno detto che tre persone sono state uccise nell'attacco. L'IDF pubblica il video dell'attacco dei droni. (Res)