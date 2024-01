Speciale difesa: Italia-India, Camera di commercio indiana, aperta nuova fase per gli scambi tra i due Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata dell’India a Roma, in collaborazione con la Camera di commercio indiana (Icc), ha ospitato ieri l’evento “India-Italia: orizzonti e opportunità economiche”, una presentazione della nuova rappresentanza dell’Icc in Italia. Nel novembre 2023, infatti, l’Icc ha annunciato la sua prima presenza all'estero in 98 anni, nominando Vas Shenoy suo rappresentante capo in Italia. All’evento hanno partecipato membri del Gruppo parlamentare di amicizia India-Italia, parlamentari italiani, esponenti del mondo imprenditoriale e della società civile. Tra le aziende rappresentate c’erano, tra le altre, Ignazio Messina & C. Shipping, Neos Air, Cassa depositi e prestiti (Cdp), Leonardo, Pininfarina. Lo riferisce un comunicato dell’Icc. “L’India e l’Italia hanno fatto grandi passi avanti dopo la pandemia”, ha affermato l’ambasciatrice indiana in Italia, Neena Malhotra. “Oltre a un enorme aumento del commercio bilaterale, il 2023 ha visto due visite del presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni in India e tre visite ministeriali in Italia da parte di alti ministri indiani, Subrahmanyam Jaishankar, ministro degli Esteri, Rajnath Singh, ministro della Difesa, e Piyush Goyal, ministro del Commercio e dell’industria, sottolineando l’importanza di questo rapporto per entrambi i Paesi”, ha dichiarato Malhotra. (Com)