- “Siamo italiani, siamo orgogliosi di essere italiani e faremo in Italia la pista da bob” per le Olimpiadi di Milano-Cortina. A dirlo è stata la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo in occasione del “Forum internazionale del turismo”, organizzato a Genova da “Il sole 24 ore”. “Ma vi pare che un governo come il nostro può fare una pista da bob in Germania o in Svizzera”, ha concluso. (Rin)