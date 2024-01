Autonomia: Cantalamessa (Lega), problema del Sud è chi ha approfittato del centralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi parla di divisioni dimostra di non sapere nulla su questo disegno di legge. Svimez segnala che dal 2002 al 2017 sono 2 milioni le persone, di cui la metà al di sotto dei 35 anni, che hanno lasciato il Sud per non tornare più. Qual è il problema? Di certo non sono i finanziamenti". Lo ha detto il senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa, intervenendo nel corso della discussione generale sul ddl per l'attuazione dell'autonomia differenziata. "Se andiamo a vedere, le Regioni del Sud hanno 8 miliardi di euro non spesi dei Fondi a disposizione. Il problema è quindi chi, approfittando del centralismo, si nutre delle differenze. Non può infatti far paura un disegno di legge che prevede una garanzia dei diritti con l'inserimento dei Lep. L'Autonomia non divide e non separa, esalta le differenze che fanno dell'Italia il Paese più bello del mondo", ha concluso.(Rin)