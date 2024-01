Milano: Presidio Ultima Generazione in occasione dell'udienza in Tribunale su azione Dito Cattelan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davanti al Tribunale di Milano è in corso il presidio del movimento "Ultima Generazione" in occasione dell'udienza preliminare per l'azione dimostrativa del 15 gennaio scorso durante la quale è stato imbrattato con vernice arancione alla scultura L.O.V.E, il famoso "Dito" realizzato da Maurizio Cattelan ed esposto in Piazza degli Affari a Milano. Davanti al Palazzo di Giustizia si sono radunate diverse decine di persone che hanno esposto uno o striscione per manifestare solidarietà agli imputati la cui udienza inizierà tra pochi minuti. All'udienza si è costituto parte civile il Comune di Milano, (Rem)