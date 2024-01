Roma: De Priamo-Masi (Fd'I), bene sgombero ex Città Rugby, istanze ascoltate da prefettura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Per l'intervento di sgombero dell'ex Città del Rugby "per cui ci siamo molto adoperati negli ultimi mesi, interessando anche il prefetto di Roma, siamo molto soddisfatti". Lo dichiarano in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo e la consigliera in Campidoglio di Fd'I, Mariacristina Masi. "Ringraziamo il prefetto per avere dato seguito a quanto stabilito nel corso dei colloqui avuti sull'argomento - aggiungono -. È una vittoria per tutta la città di Roma, che non meritava il persistere di una situazione illegale al limite della decenza. Adesso continueremo il nostro impegno, continuando la seria interlocuzione con l'assessorato competente di Roma Capitale e coinvolgendo, come già abbiamo provveduto a fare, il ministro deputato affinché si possa trovare una soluzione condivisa per il futuro della struttura. Non siano intenzionati a mollare, ma continueremo a lavorare affinché l'imponente spazio abbandonato sia restituito al quartiere".(Com)