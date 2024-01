Imprese: Comau svilupperà soluzione più sicura per collaudo batterie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comau svilupperà una soluzione più sicura ed efficiente per il collaudo di batterie di nuova generazione per il progetto Fastest. Si prevede che questo metodo ridurrà il tempo e i costi complessivi della produzione di batterie di almeno il 20 per cento, oltre a ridurre il numero di prove sperimentali con una conseguente riduzione dei costi dei materiali. "Questa iniziativa pionieristica mira a ridurre significativamente il tempo e gli investimenti necessari per lo sviluppo di batterie, celle e processi di lavorazione, confermando il nostro impegno nella realizzazione di soluzioni innovative per l'e-Mobility e altri settori - ha affermato Stefania Ferrero, chief marketing officer di Comau -. Il successo di questo progetto contribuirà a migliorare la competitività dell'industria europea delle batterie all'interno e al di là del settore automobilistico ed è perfettamente in linea con il nostro percorso per lo sviluppo di tecnologie in uso e di prossima generazione", ha concluso. (Rpi)