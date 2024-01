Autonomia: S. Licheri (M5s), riforma abbandona Sud e accentua disuguaglianze tra Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il disegno di legge sull'Autonomia differenziata altro non è che un tentativo di mascherare l'abbandono delle Regioni più deboli. E infatti avrà l'effetto di liberare le regioni più ricche e autosufficienti dalla 'zavorra' delle regioni del Sud". Lo ha detto la senatrice del Movimento cinque stelle Sabrina Licheri durante il suo intervento in Aula in discussione generale sul disegno di legge sull'autonomia differenziata. "Ricordiamo al governo Meloni - ha aggiunto - che nell'articolo 119 della nostra Costituzione si fa riferimento alla coesione e alla solidarietà sociale. Inoltre, sempre per l'articolo 119, gli squilibri economici e sociali vanno superati e non normalizzati come invece accadrà con questa riforma. E per il Movimento cinque stelle non sarà percorribile alcun progetto di autonomia senza prima aver definito i Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), da garantire in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, e chiarito quali siano le fonti di finanziamento. Gli squilibri tra Nord e Sud del Paese vanno colmati e invece con questa legge si acuiscono le disuguaglianze, soprattutto a livello sanitario, le ingiustizie sociali. Anche grazie a questa legge fumosa e discriminatoria - ha concluso - l'esecutivo Meloni verrà ricordato come il governo delle disuguaglianze, e a discapito dei cittadini".(Rin)