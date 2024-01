Ucraina-Belgio: ministri Esteri a colloquio, focus su adesione di Kiev all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Ucraina Dmytro Kuleba ha avuto un colloquio con la sua omologa del Belgio Hadja Lahbib, con cui ha discusso i prossimi passi durante la presidenza belga nel Consiglio dell'Unione europea per l'adesione di Kiev all'Ue. Lo ha reso noto lo stesso Kuleba su X. "Il nostro obiettivo comune è quello di convocare una conferenza intergovernativa per il primo round di negoziati sull'adesione dell'Ucraina all'Ue entro i tempi previsti", ha affermato il capo della diplomazia ucraina. I ministri hanno anche discusso dell'uso dei capitali russi congelati per sostenere l'Ucraina. "Questa decisione è inevitabile e la Russia pagherà per i danni", ha sottolineato Kuleba. (Kiu)