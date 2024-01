Germania: Klingbeil (Spd), la copresidente di Afd Weidel è un'estremista di destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La copresidente della formazione nazionalconservatrice Alternativa per la Germania (Afd), Alice Weidel., è “un'estremista di destra”. È quanto dichiarato da Lars Klingbeil, alla guida del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) con Saskia Esken, durante un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “N-tv”. Quando gli è stato chiesto se ritenesse Weidel una nazionalsocialista, Klingbeil ha risposto: “Penso che sia un'estremista di destra, ha la responsabilità in un partito di estrema destra”. Il copresidente della Spd ha aggiunto che Afd ha contatti con “i nazisti in Europa” ed è “anticostituzionale”. Guidati da Weidel e Tino Chrupalla, i nazionalconservatori sono all'opposizione al Bundestag. Dal 2021, Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. (Geb)