Giordania: media, Amman prepara nuove opportunità di investimento per attrarre investitori

- La Giordania sta preparando nuove promettenti opportunità di investimento in molti settori economici, con l'obiettivo di attrarre investitori e imprenditori. Lo riferisce l'agenzia di stampa del Regno "Petra", secondo cui gli sforzi di Amman per attrarre gli investimenti sono sostenuti da una "legislazione moderna volta a facilitare il viaggio degli investitori nel Regno", come nel caso della legge sulla regolamentazione dell'ambiente degli investimenti. La Giordania ha anche finalizzato la legge sui progetti di partenariato tra il settore pubblico e quello privato, con l'obiettivo di rafforzare l'ambiente degli investimenti, che contribuisce a far progredire l'attuazione di progetti strategici. Le opportunità di investimento nel Regno sono distribuite nei settori delle tecnologie dell'informazione, del turismo, delle industrie farmaceutiche, dei servizi sanitari, delle industrie alimentari, dell'abbigliamento e del tessile, dell'agricoltura, dei servizi logistici, dei prodotti chimici e dei fertilizzanti. (Lib)