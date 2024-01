Appalti: Anir Confindustria, per contratti servizi si attui normativa specifica che ridefinisca revisione prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da diverse settimane sono iniziate una serie di verifiche, sia in sede ministeriale che parlamentare, propedeutiche ad una fase correttiva del nuovo Codice degli Appalti, vigente da giugno 2023. Modifiche e iniziative che dovrebbero specificare e migliorare l'attuazione di quanto già previsto dalla norma. Ricordiamo però che quando già il nuovo codice era in fase di scrittura, l'intero comparto dei servizi aveva chiesto norme specifiche per la regolamentazione dei contratti, norme differenti da quelle previste per i lavori pubblici, che sono state rimandate a questa fase attuativa attraverso la costituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio e di un piano nazionale dei servizi strategici del Paese presso il Cipess, strumenti su cui ad oggi l'attività parlamentare è del tutto inadempiente". Lo dichiara Anir Confindustria in una nota. "Attendiamo e chiediamo da mesi la possibilità di specifiche norme per le nostre tipologie di contratti, soprattutto una nuova e chiara norma per la revisione dei prezzi per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa come sono quelli di servizi. Per la Ristorazione Collettiva - sottolinea - è ormai un passaggio esiziale visto che essa non ha nessuna possibilità di vedersi riconoscere l'adeguamento dei prezzi all'incremento dei costi sostenuti. Solo per restituire la dimensione al fenomeno inflattivo di cui parliamo: nel biennio 2022-2023 l'aumento dei costi, per i soli generi alimentari, ammonta addirittura al 18,6 per cento, senza considerare l'aumento dei costi normali di produzione. Il comparto della ristorazione collettiva, che dà lavoro a centinaia di migliaia di persone, con un fatturato annuo di sei miliardi di euro, fornisce un servizio di pubblica utilità fondamentale, ad esempio, per scuole e ospedali. In considerazione della sua importanza, più volte è stato fatto presente che il settore necessita del sostegno immediato delle Istituzioni governative, sia attraverso iniziative tempestive di supporto, che tramite interventi strutturali come la modifica del codice appalti".