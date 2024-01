Appalti: Anir Confindustria, per contratti servizi si attui normativa specifica che ridefinisca revisione prezzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Anir Confindustria, Massimo Piacenti, sottolinea la necessità di interventi strutturali: "Non è accettabile che i meccanismi di adeguamento dei prezzi per i contratti di lavori pubblici siano applicati in modo identico ai servizi. Non si può non vedere che i lavori da una parte ed i servizi (e le forniture) dall'altra sono tipologie di attività economiche profondamente e strutturalmente diverse. Quindi, occorre logica e coerenza conseguenti". "Riteniamo che il meccanismo di revisione dei prezzi, imposto dall'articolo 60 debba rispecchiare adeguatamente l'andamento effettivo dei costi. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa la revisione venga operata annualmente applicando ai corrispettivi gli indici Istat Foi, ovvero modalità di cui è titolare la pubblica amministrazione, altrimenti è elementare dedurre che l'equilibrio economico dei contratti salti, come è già saltato in questi due anni", aggiunge. Anir Confindustria invita pertanto a intraprendere atti risolutivi e corretti per regolamentare la revisione dei prezzi nel mondo dei servizi, onde evitare una immediata crisi del settore e nessuna possibilità di crescita e sviluppo per migliaia di aziende e per una platea di lavoratori che complessivamente ammonta a oltre cinque milioni, considerando l'indotto della ristorazione collettiva, settore che ha già pagato prezzi molto alti per la pandemia prima e l'aumento dei costi poi. (Com)