Tim: Pellegrini (M5s), gravissimo regalo rete tlc all'estero

24 luglio 2021

- "Il M5s lo aveva denunciato immediatamente. Purtroppo siamo arrivati alla gravissima decisione del governo Meloni di autorizzare la cessione della rete di telecomunicazioni da parte di Tim a un veicolo partecipato dal fondo americano Kkr in compagnia del fondo sovrano di Abu Dhabi. I sedicenti sovranisti, che hanno speculato in campagna elettorale sul patriottismo economico e sulla difesa delle infrastrutture italiane, si sono quindi genuflessi per l'ennesima volta di fronte ai desideri di alcuni poteri economico-finanziari ubicati all'estero, di fatto cedendo un asset a dir poco strategico come la rete di telecomunicazioni". Lo comunica in una nota Marco Pellegrini (M5s), componente della Commissione difesa della Camera e del Copasir. "La nuova società che deterrà la rete - spiega - vedrà lo Stato italiano messo all'angolo con uno striminzito 20 per cento, mentre il veicolo estero partirà dal 65per cento con la concreta possibilità di salire intorno al 73-75 per cento. Nella nuova società della rete, infatti, Kkr potrà conferire anche la sua partecipazione in FiberCop, la società della rete secondaria già costituita all'epoca dagli americani con Tim. Nel pacchetto di cui è stata autorizzata la cessione, al momento, è compresa anche Sparkle, la società degli strategici cavi sottomarini. Siamo di fronte a una catastrofica ritirata dei patrioti alla vaccinara da uno degli asset più importanti per lo sviluppo tecnologico e la sicurezza dello Stato. E' un gravissimo regalo della rete di telecomunicazioni all'estero, un regalo che polverizza anni di ipocrita narrazione sovranista. La subalternità totale del Governo Meloni ai poteri forti esteri rischia di svendere pezzetti di Italia neanche fossimo tra le bancarelle di un mercato", conclude Pellegrini. (Rin)