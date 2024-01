India: Blinken, Paese è una storia di successo, democrazia resta al centro del nostro dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto la guida del primo ministro Narendra Modi l'India si è affermata come una grande storia di successo. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, nel corso del suo intervento all'annuale incontro del Forum economico mondiale (Wef) a Davos, in Svizzera. "Abbiamo visto successi che hanno apportato benefici concreti alla vita dei cittadini indiani. Assistiamo anche alla crescita delle relazioni tra i nostri due Paesi, che ora sono ad un nuovo livello, grazie a sforzi deliberati da parte del primo ministro e del presidente (Usa, Joe) Biden. Al contempo, la democrazia e i diritti umani restano una componente costante del nostro dialogo", ha affermato il segretario di Stato, riferendosi alle preoccupazioni relative al nazionalismo indù. (Was)