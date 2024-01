Mar Rosso: Tajani, monitoriamo situazione relativa al traffico dei nostri porti giorno per giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano sta monitorando la situazione relativa al traffico marittimo per i nostri porti, alla luce di quanto accade nel Mar Rosso, “giorno per giorno”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani nella conferenza stampa di presentazione, oggi alla Farnesina, delle priorità del ministero in occasione della presidenza di turno italiana del G7. “Per il fatto che si sia ridotto traffico giornaliero da 400 a 250 navi è chiaro che alcuni porti italiani, Gioia Tauro, Taranto, Brindisi, Trieste e Genova, subiranno delle ricadute. Ne abbiamo parlato ieri con il ministro Salvini alla presenza del presidente del Consiglio, monitoriamo l’evolversi ella situazione giorno per giorno. Vedremo cosa sarà necessario fare, per ora stiamo facendo tutto il necessario con una posizione di buon senso ed equilibrata che ci permette di ottenere dei risultati”, ha detto Tajani. (Res)