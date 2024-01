Pensioni: Gadda (Iv), governo in confusione non risponde in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo anni di slogan elettorali in cui hanno parlato di cancellazione della legge Fornero i cittadini hanno il diritto di sapere cosa vuole davvero fare questo governo sulle pensioni. Vorremmo una risposta nelle sedi istituzionali e non attraverso interviste. Purtroppo nessuno del governo, né la ministra Calderone a cui avremmo voluto rivolgere il question time, né alcun altro membro del governo, hanno voluto rispondere alle nostre domande in Aula”. Lo dichiara la vicepresidente dei deputati di Italia Viva Maria Chiara Gadda, che spiega: “Prima è arrivata l’intervista del sottosegretario al lavoro Durigon, in cui annuncia che sarà necessario lavorare più a lungo per andare in pensione, oggi quella della ministra del lavoro, che preferisce non rispondere in Parlamento, forse per non essere costretta a chiarire in che direzione sta andando il fantomatico cantiere di cui parla nell’intervista. Il governo in confusione parla solo a mezzo stampa e - conclude- non dà risposte chiare al parlamento e agli italiani”. (Rin)