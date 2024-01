I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comore: Azali Assoumani rieletto al primo turno con il 62,9 per cento dei voti - Il presidente uscente delle isole Comore, Azali Assoumani, ha vinto le elezioni al primo turno con il 62,97 per cento dei voti. Lo ha riferito il presidente della commissione elettorale Idrissa Said Ben Ahmada, annunciando la rielezione di Assoumani per il quarto mandato, il terzo consecutivo. L'ex militare golpista ha ottenuto 33.209 voti in totale, davanti agli avversari Salim Issa Abdallah con 10.684 voti (20,26 per cento) e Daoudou Abdallah Mohamed con 3.102 (5,88 per cento). Circa 340 mila cittadini delle tre isole che compongono lo Stato situato al largo della costa sudorientale dell'Africa sono stati chiamati alle urne domenica. (segue) (Res)