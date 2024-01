I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia-Pakistan: incontro tra vicepremier Mekonnen e primo ministro Kakar a Davos - Il vicepremier e ministro degli Esteri dell'Etiopia, Demeke Mekonnen, ha incontrato il primo ministro ad interim del Pakistan, Anwar ul-Haq Kakar, a margine del Forum economico mondiale di Davos. Al centro dell'incontro, riferisce l'emittente etiope "Fana", gli impegni reciproci dei rispettivi governi per rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale e multilaterale. Alla luce del fatto che l'Etiopia ha recentemente aperto la sua ambasciata a Islamabad, Mekonnen ha ribadito l'impegno di Addis Abeba a consolidare i legami bilaterali e a diversificare il commercio e gli investimenti con il Pakistan. Kakar, da parte sua, ha affermato che, sfruttando lo slancio positivo derivante dall'impegno dei governi di Pakistan ed Etiopia per rafforzare le relazioni, il suo Paese lavorerà per rafforzare i legami nei settori del commercio, degli investimenti, del trasferimento di competenze e della relazioni tra persone. L'11 maggio 2023 è stata ufficialmente inaugurata l'ambasciata etiope a Islamabad. (Res)