I fatti del giorno - Medio Oriente

- Gaza: Guterres, necessario raggiungere una tregua umanitaria il prima possibile - Nella Striscia di Gaza “deve essere raggiunta una tregua umanitaria il prima possibile”. Lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, intervenendo al Forum economico mondiale in corso a Davos, in Svizzera. Nel suo intervento, Guterres ha ribadito l’appello ad “aumentare immediatamente gli aiuti umanitari” nella Striscia di Gaza. Per il numero uno dell’Onu, “le parti in conflitto a Gaza – il movimento islamista palestinese Hamas e le Forze di difesa israeliane (Idf) – ignorano il diritto internazionale e violano la Convenzione di Ginevra”. A Gaza è in corso un’offensiva militare israeliana, lanciata dalle Idf il 7 ottobre 2023 dopo l’attacco compiuto da Hamas in Israele. (segue) (Res)